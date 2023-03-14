حكيم يحكي قصة التحاقه بالأزهر ويكشف سر رسوب طلاب معهد الفشن

حكى المطرب الفنان حكيم قصة التحاقه بالدراسة في الأزهر الشريف، لافتًا إلى أنه انتقل من الإعدادية العامة للثانوية الأزهرية بعدما خضع لامتحان معادلة ونجح فيها، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو رغبته في دراسة الموسيقى وأنه بعدما أخبر والدته برغبته في دراسة الموسيقي اتفقت مع والده على دخوله الأزهر، مشيرًا إلى أنه بعد الالتحاق بالأزهر مثل أخيه ذهب لخاله حتي يجعله يبتعد عن الغناء وأقام معه في محافظة بني سويف.

قصة نجاح طلاب معهد الفشن

وأوضح حكيم خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه التحق بالمعهد الأزهري في بني سويف ثم انتقل لمعهد الفشن، لافتًا إلى أن معهد الفشن كان ينجح فيه جميع طلابه ولا يعرف سبب ذلك، وأن شيخ الأزهر وقتها أرسل لجنة لمراقبة امتحانات الثانوية الأزهرية لمعرفة سبب نجاح جميع طلاب معهد الفشن ولم ينجح أحد في المعهد بعد وصول هذه اللجنة لأربع سنوات متتالية وكان هو طالب في هذا التوقيت.

خدع أسرته وكذب عليهم وادعى نجاحه

وأشار حكيم إلى أنه خدع أسرته وأفهمهم أنه نجح رغم رسوبه في المعهد الأزهري، مشددًا على صعوبة دراسة المناهج الأزهرية إلى أن قابلت والدته أحد زملائه وعرفت منه أن المعهد بالكامل رسب في الامتحانات، مؤكدًا ان والدته حزنت بشدة بسبب رسوبه وتعرضت والدته لأزمة صحية بعدها.