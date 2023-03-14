حملات ومبادرات تطوعية لصيانة وتعقيم بيوت الله

بدأت بيوت الله الاستعداد لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان بحملات تنظيف وتعقيم شبابية تطوعية، وسط حالة من الفرحة والسعادة لإعمار بيوت الله مع حلول الشهر الفضيل، وأقدم الشباب على تشكيل مجموعات تطوعية لتنظيف المساجد من داخلها وغسل السجاد والموكيت وتنظيف الأسطح والحمامات، ومراجعة تشغيل صنابير المياه.

فى محافظة بنى سويف، أقدم عدد من شباب مدينة ببا على تنظيف المساجد، استعداداً لشهر رمضان، وشملت المبادرة أعمال تنظيف المساجد ودورات المياه بها، وفك المراوح وصيانتها وتنظيفها، وغسل السجاد والموكيت.

وقال محمد جمال، أحد شباب مدينة ببا، لـ«الوطن»، دعونا لمبادرة شبابية من أجل تنظيف المساجد، وهى عادة سنوية، أن نتشارك فى تنظيف المساجد وغسلها استعداداً لشهر رمضان الكريم، متابعاً: «فكرة المبادرة رائعة فما أروع تلك اللحظات التى نتشارك بها فى تنظيف بيت من بيوت الله، فهو عمل نابع من القلب، الجميع يساعد ويشارك والفرحة تملأ قلبه ووجهه، نستعد لشهر رمضان بأعمال خير تسعدنا جميعاً».

وأضاف محمود خالد، أحد الشباب المشارك فى الحملة: «المبادرة بدأت بالمسجد الكبير فى مدينة ببا، وشملت تنظيف وغسل المساجد من أرضيات وحوائط، وغسل السجاد والموكيت، وكذلك فك وصيانة المراوح والمكيفات، بالإضافة إلى صيانة لمبات الإضاءة، وتنظيف دورات المياه وصيانة جميع الصنابير داخلها، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك».

«سوهاج»: تطييب الحوائط والمنابر

وفى سوهاج، بدأت مديرية الأوقاف فى تعقيم وتنظيف مساجد المحافظة، بمشاركة العديد من المتطوعين، وشارك عدد من الشباب المتطوعين بمراكز سوهاج المختلفة بحملة تنظيف مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، استعداداً لاستقبال الشهر الكريم، وبدأت الحملة بتنظيف المساجد الكبرى بالمحافظة، وفقاً لما قاله محمد عمر من مركز جرجا لـ«الوطن»، مؤكداً أنه والمشاركين بالحملة يسعون إلى المشاركة بالتنظيف لاستقبال شهر رمضان طلباً للثواب واستقبال الزائرين طوال الشهر الكريم، وشملت الحملة نظافة أسطح المساجد، وغسل السجاد وتطييب الحوائط والمنبر، وأماكن الوضوء.

وأضاف محمد على، أحد المشاركين فى الحملة، أن مشاركتهم للأوقاف ورؤيتهم لمختلف المشايخ والأئمة يداً بيد بحملة التنظيف رسخ قيمة القدوة لديهم وجعل لديهم حافزاً للاستمرار والذهاب للمساجد بمراكز المحافظة المختلفة وعدم الاقتصار على مركز جرجا التابع لها فقط.

وشاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج فى نظافة وصيانة مساجد الكوامل قبلى واستبدال أدوات السباكة بالمساجد فى إطار الأسبوع المائى.

حملة نظافة وصيانة فى 5 آلاف مسجد بأسيوط.. وتجهيز المطهرات وبخاخات الرش بالغربية

وأطلقت محافظة أسيوط حملة موسعة لتنظيف وتعقيم المساجد استعداداً لشهر رمضان المعظم، بدأت من مسجد سنبل بحى غرب أسيوط، إلى باقى مساجد المحافظة، وتتضمن الحملة النظافة الدورية للمساجد، ونظافة أسطح المساجد، ودورات المياه وملحقات المساجد.

وفى محافظة كفر الشيخ، أنهت مديرية الأوقاف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، بتكثيف حملات النظافة والصيانة فى كافة مساجد المحافظة، وعددها 5 آلاف مسجد، مقسمة على 16 إدارة، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكل مساجد المحافظة، لتهيئتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسوف تستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فيما واصلت مديرية الأوقاف فى محافظة المنوفية جهودها للاستعداد لشهر رمضان المبارك بعمل الصيانة اللازمة للمعدات والأجهزة الكهربائية فى المسجد قبل شهر رمضان، والتأكيد على كافة الإدارات فى مختلف المراكز بالتنبيه على جميع المساجد لتعقيمها وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها قبل شهر رمضان المبارك.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالغربية عن انطلاق حملة تنظيف وتعقيم المساجد، بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، استعداداً لشهر رمضان الكريم، والتى تشمل تطهير كافة جنبات المساجد والأركان، لتهيئتها لاستقبال شهر رمضان، وسوف تستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان، حيث انطلقت الحملة من المسجد الأحمدى بطنطا، وتستمر لتنظيف وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، وجهزت المديرية كميات كبيرة من المطهرات وبخاخات لرش المواد المطهرة وكنس الأتربة باستخدام المكانس الكهربائية.

واستعدت مديرية أوقاف البحر الأحمر بحملة تطهير وتعقيم مساجد مدن البحر الأحمر.

وبدأت مديرية الأوقاف فى محافظة مطروح فى تعقيم المساجد من خلال خطه وضعتها فى إدارات الأوقاف فى المراكز والمدن الثمانى، وتشمل إجراء الصيانة البسيطة فى بعض المساجد التى تحتاج لذلك والاهتمام بنظافة دورات المياه وتطهيرها وتعقيمها، ومتابعة جميع المساجد بنطاق المحافظة التى استعدت لاستقبال شهر رمضان وأداء الصلوات والعبادات بها على مدار اليوم خلال الشهر، خاصه صلاة التراويح، والتى تستقبل بيوت الله أعداداً كبيرة من المصلين فى الشهر الكريم.