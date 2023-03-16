«الزراعة» تستعرض تقريرا حول أبرز أنشطة معهد أمراض النباتات خلال فبراير

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا، حول أبرز أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال فبراير الماضي، فيما يتعلق بالنشاط البحثي والخدمي والإرشادي للمعهد.

المرور على زراعات النخيل في توشكى

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إنَّه فيما يتعلق برصد الحالة المرضية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، تمّ خلال فبراير الماضي، المرور على زراعات النخيل في توشكى، فضلًا عن زراعات القمح بمحافظات مصر المختلفة، كذلك محاصيل الفول البلدي والعدس، وبنجر السكر، بمختلف المحافظات، حيث تم التواصل مع المزارعين، وإعطائهم التوصيات اللازمة خلال هذه الفترة، من خلال باحثي المعهد.

وأضاف أنَّه تمّ أيضًا المرور على زراعات الخضر بمحافظات: «الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، الغربية، الدقهلية والبحيرة» لرصد الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة، فضلا عن المرور علي زراعات البصل والثوم.

وتابع مدير المعهد، أنَّه تمّ أيضًا خلال فبراير نشر 6 بحوث بمجلات علمية دولية، مشيرًا إلى أنَّه فيما يخص النشاط الارشادي، تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمراض التي تصيب المحاصيل الاقتصادية التي ينظمها المعهد وتحت رعاية محطة بحوث وقاية النباتات بالإسكندرية، كذلك تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان «خطوات زراعة النسيج النباتي والإنتاج المعملي».

فحص 295 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس

وعلى صعيد النشاط الإنتاجي والخدمي، أوضح «خليل» أنَّه تم فحص 295 عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، كذلك فحص 87 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، فضلا عن الاشتراك في أعمال 20 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، كذلك فحص 123 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص 25 طردا بها تقاوي محاصيل مختلفة.