القصة الكاملة لإنهاء لص حياة سيدة بالبحيرة.. ما سبب إشعال النار بالشقة؟

حيلة شيطانية نفذها لص في البحيرة، تربص بعجوز في العقد السابع من عمرها داخل منزلها في إيتاي البارود، كان هدف المتهم سرقة مشغولاتها الذهبية، لكنه قتلها عندما وجدها تصرخ مستغيثة بجيرانها، وقبل أن يغادر المتهم «م. ط» 33 سنة مسرح الجريمةـ أشغل النيران في الشقة لينفي عنه الشبهة الجنائية، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية قبل أسبوع.

تفاصيل مقتل عجوز البحيرة

اقتادت أجهزة الأمن المتهم صباح اليوم إلى النيابة العامة، لجلسة تحقيق جديدة، وجرى مواجهته بتحريات المباحث التي أفادت بأن المتهم تعمد قتل سيدة البحيرة بعد أن راقب منزلها، مستغلا معرفته بها فهو من جيرانها، وأنها تقيم بمفردها وتحتفظ بمشغولات ذهبية داخل شقتها، فنجح في دخول الشقة بعد أن طرق الباب، وعرض عليها المساعدة في أي أمر لأنه من جيرانها.

اعتراف لص البحيرة بقتل جارته

اعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وأنه كان يعرف جارته «إيمان. م» 64 سنة منذ سنوات، وأن نجلها كان يحضر إليها مرة واحدة أسبوعيا، فقرر سرقتها وعندما دخل الشقة حاول سرقتها، فأسرعت مستغيثة بالجيران، فلم يتردد في قتلها عن طريق ضربها بعصى خشبية على رأسها، فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، وبعدها تأكد من وفاتها، فراودته فكرة إشعال النيران في الشقة، حتى يبعد الشبهة الجنائية عنه.

تجديد حبس لص البحيرة

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وتبين أن المتهم استولى على هاتف محمول مشغولات ذهبية من المجني عليها، بعد أن نجح في قتلها، وبمواجهته أرشد عن المسروقات وتم إعادتها.

عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

قال الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، إن عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة التي نفذها لص البحيرة، الإعدام شنقًا وفق قانون العقوبات: «تقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)».

وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.