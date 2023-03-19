4 متهمين بالتنقيب عن الآثار بحلوان يعترفون: «حفرنا وملقناش حاجة»

«حفرنا لحد عمق 3 متر تحت الأرض لكن ملقناش أي حاجة، والشرطة قبضت علينا قبل ما نكمل بحث»، بهذه الكلمات بدأ الـ4 متهمين بالبحث والتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات في منطقة حلوان، أمام جهات التحقيق، بعدما قبضت عليهم الأجهزة الأمنية.

التخطيط للحفر والتنقيب عن الآثار

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «لما عرفنا إن في آثار تحت البيت ده، قررنا إحنا الأربعة نحفر ونجيب كل الأدوات اللي هنستخدمها في الشغل».

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق: «بدأنا فعلا الحفر ووصلنا لعمق 3 متر تحت الأرض، وكنا ناويين نكمل لحد ما نوصل للآثار»، موضحاً أنهم اتفقوا سوياً على الحفاظ على سرية الأمر، وعدم البوح به لأي شخص مهما كان، ولكن أجهزة الأمن استطاعت الوصول إليهم أثناء الحفر.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أمس السبت القبض على الـ 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها الـ 4 متهمين، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم سوف ينطبق عليهم «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، والذي ينص على التالي: «كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».