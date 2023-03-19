ما هي خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية؟.. «النقل» تُجيب

حددت وزارة النقل تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال النقل النهري، موضحة أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية تعاقدت مع شركة «ثري إيه إنترناشيونال» لإدارة وتشغيل الهيئة على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا.

كما تشمل المشروعات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال النقل النهري، التعاقد في إدارة أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية للحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية.

إمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري

وأشار التقرير إلى أن خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية التي تتم تؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقاً لنظم التشغيل والإدارة الحديثة، وإيضاً زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.

ولفت التقرير إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير كل قطاعات الدولة وخاصة مع تنفيذ الحكومة لمشروعات ضخمة باستثمارات كبيرة، مؤكداً أنه هناك توجيه بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص المصري الوطني والعربي الشقيق والدولي للاستفادة من خبرة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل

وأكد التقرير الذي عرضه وزير النقل في الدورة الثالثة لمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على وجود اهتمام كبير بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل المختلفة، موجها الدعوة إلى كل المستثمرين للمشاركة في كل مشروعات الوزارة خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى التعاون مع شركات قطاع خاص محلي في مجال تطوير وتجديد السكة الحديد وفي مجال مشروعات البنية التحتية لمشروعات نظم الإشارات وكذلك المشاركة مع شركات عربية وعالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ البحرية.