«فودة»: مشروع حماية جنوب سيناء من السيول منع حدوث كوارث أثناء هطول الأمطار

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نجاح مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول التي بدأت عام 2016 وحتى الآن، موضحا أن تلك المشروعات عملت على حماية المنشآت الحيوية والمرافق العامة ومنعت حدوث كوراث في كل المدن أثناء سقوط الأمطار.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن المحافظة تعرضت خلال شهر مارس الجاري إلى عاصفتين تسببتا في سقوط أمطار غزيرة وسيول أسفرت عن إغلاق جزئي لبعض الطرق وتخزين ملايين الأمتار من المياه.

مناطق ضربتها السيول

وأكد محافظ جنوب سيناء أن السيول التي شهدتها المحافظة ليلة أمس تركزت في 4 مدن فقط هي:

1- مدينة أبورديس، وتعرضت مناطق وادي فيران وسهل إلى سيول قوية، وجرى التعامل معها على الفور، وسارت في مجراها الطبيعي دون أي خسائر.

2- سيول سانت كاترين، وضربت منطقة الطرفة وداخل المدينة، ولم تسفر عن أي خسائر.

3- سيول دهب التي تعرضت لها وادي الغائب بين مدينة دهب ونويبع، وأسفرت عن إغلاق الطريق بشكل مؤقت.

4- سيول نويبع، وهي المدينة الأكثر تعرضا للسيول أمس، حيث ضربت السيول مناطق وادي وتير والبدن والمالحة وزغرة والسعال.

5- سيول طابا في وادي المراخ ووادي طابا ووادي مقبلا وطريق «شق الثعبان».

فتح كل الطرق المغلقة

وقال اللواء خالد فودة إن جميع الطرق بالمحافظة جرى إعادة فتحها بعد أغلقت ليلة أمس بسبب السيول، كإجراء احترازي لحين عبور السيل الطريق، موضحا أن طريق النقب المعروف باسم «شق الثعبان» الذي يربط طابا بنفق الشهيد أحمد حمدي ما زال مغلقا، وجار إعادة فتحه بعد إزالة آثار السيول.