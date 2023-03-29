صرف مكافأة لأعضاء «التدريس» والهيئة المعاونة بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا خلال انعقاده اليوم، في اجتماعه الدوري الشهري، على صرف مكافأة مقطوعة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل فئاتهم، في مختلف كليات الجامعة.

أوضح د محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن قرار صرف مكافأة مالية إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، يأتي تقديرا إلى جهودهم الإضافية وتواجدهم بعد أوقات العمل الرسمية، من أجل الارتقاء بمنظومة العمل والتعليم داخل كليات الجامعة.

بند صرف المكافأة

موضحا أن المكافأة تصرف من الرصيد الاستراتيجي الخاص بصندوق الخدمة التعليمية، وقيمتها كالتالي، 2000 جنيه إلى عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ، و1500 جنيه للأستاذ المساعد و1000 جنيه للمدرس و500 جنيه لأعضاء الهيئة المعاونة.

تحفيز أعضاء هيئة التدريس

وبين رئيس جامعة طنطا أن هذا القرار بالموافقة على صرف المكافأة يأتي من أجل تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية في التحول الرقمي والذي أثمر عن حصول جامعة طنطا خلال شهر مارس الجاري على 6 مراكز متقدمة ضمن العشرة الأوائل ضمن الفئات المختلفة لجائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2022، مما يسهم في تعزيز المكانة الريادية وتعظيم القدرات التنافسية لجامعة طنطا.