«الأوقاف» توضح أسباب منع إقامة سرادقات العزاءات في ساحات المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ قرار منع إقامة أي سرادقات في ساحات المساجد المغلقة أو المفتوحة، قائلًا إنّ هناك سببًا رئيسيًا لمنع الوزارة لهذه الطريقة التي كان يستخدمها الكثيرون، خلال السنوات الماضية، ويقيمون سرادقات لعقد القران والعزاءات بها.

وزير الأوقاف

وقال «جمعة»، إنّ قرار منع إقامة أي سرادقات في ساحات المساجد، جاء مراعاة لحرمة وقدسية المسجد نفسه، لذا تمّ تأكيد عدم إقامة أي سرادقات أو ما في حكمها مغلقة أو مفتوحة في ساحة المسجد أو حديقته أو داخل أسواره؛ علاوة على ما يتطلبه ذلك من فراشة ونحوها، وقصر ذلك على دور المناسبات المعدة لذلك فقط.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له، أنه في حالة عدم وجود دار مناسبات بالمسجد أو القرية أو الحي فلا مانع من التقدم إلى مديرية الأوقاف التابع لها المسجد لملء نموذج طلب إشهار عقد القران بالمسجد، وعلى أنّ يتم الإشهار بحضور المأذون الشرعي بنفسه وتحت مسؤوليته.

سرادقات المساجد

وتابع وزير الأوقاف، بأنّه يقتصر الأمر على مجرد الإشهار دون أي فعاليات أخرى، بناء على موافقة مكتوبة من إدارة أو مديرية الأوقاف التابع لها المسجد وفق ما تقرره كل مديرية، ويكون ذلك بالمجان، مع الحفاظ التام على قدسية المسجد.