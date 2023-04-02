مصرع طفل سقط من سلم منزله أثناء لهوه في كفر الشيخ

لقي طفل مقيم بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، مصرعه عقب سقوطه أثناء لهوه على سلم المنزل، حيث اختل توازنه وسقط ليُصاب إصابات بالغة، ويفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مصاب بنزيف بالمخ والصدر والبطن وذلك نتيجة سقوطه من علو بقرية إدريجة التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أن الطفل مقيم بقرية إدريجة التابعة لدائرة مركز كفر الشيخ، وبسؤال والدته، قرّرت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل أعلى سلم الدور الثاني علوي، اختل توازنه وسقط من علو، ليُصاب بإصابته التي أدت إلى وفاته، ولم تتهم أو تشتبه في وفاة الطفل.

مصرع طفل

بانتداب مفتش الصحة بمركز كفر الشيخ، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان الطفل تبين أن الوفاة نتيجة إصابته بنزيف داخلي بالمخ وآخر بالبطن والصدر، وذلك نتيجة سقوطه من علو، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة، وتحرر محضر رقم 2285 لسنة 2023 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.