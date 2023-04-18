محافظ الغربية يترأس لجنة لاختيار شعار جديد للمحافظة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماع اللجنة المسؤولة عن تقييم واختيار شعار جديد للمحافظة، على أن يعبر عن هويتها البصرية، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة.

أعضاء اللجنة

واستهل محافظ الغربية اجتماعه بتقديم الشكر لأعضاء اللجنة من أساتذة الجامعة، الفنانين والمهندسين الذين اجتمعوا على مدار الأيام السابقة لمعاينة الأعمال المشاركة في مسابقة الشعار، والتي قد أعلنت المحافظة عنها في وقت سابق، حيث تلقت اللجنة 75 شعارا تم المفاضلة بينهم طبقا للشروط والمعايير واختيار أفضل 6 نماذج.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الـ6 مشاركين المؤهلين للفوز بالمسابقة حول رؤيتهم للشعار مستعرضاً ملاحظات اللجنة، تمهيداً للمرحلة التالية من التصفيات النهائية لاختيار أفضل شعار للمحافظة يعبر عن هويتها بنهاية أبريل الجاري، مؤكدا على أن الحفاظ على الهوية البصرية للمحافظة لابد أن يكون المحور الأساسي في الاختيار وانتقاء العمل الفائز.

مسابقة اختيار الشعار

ومن جانبهم، أبدى المتسابقون حماسهم للمرحلة القادمة من التصفيات وسعادتهم لإتاحة الفرصة كاملة لهم للمشاركة في هذه المسابقة، والتي تغرس لديهم الانتماء والولاء والمسئولية تجاه رموز المحافظة ومعالمها الثقافية والدينية وهويتها بشكل عام.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتورة رانيا الأمام عميد كلية التربية النوعية، الدكتورة رحاب أحمد، بكلية التربية النوعية، الدكتورة لبنى عبد الفتاح المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، الفنان التشكيلي سمير زيدان و أميرة الأبيض من مديرية الشباب والرياضة.