«التعبئة والإحصاء»: مصر استقبلت 7 آلاف مولود في يومين

أعلنت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر اليوم الخميس 20 أبريل 2023، إذ ارتفع إلى 104 ملايين و831 ألفا و239 نسمة مقابل 104 ملايين و824 ألفًا و308 نسمة أمس الأول الثلاثاء بزيادة بلغت حوالي 6 آلاف و931 مولودا في يومين .

10.2 مليون نسمة عدد سكان القاهرة

وأظهرت الساعة عدد سكان محافظات الجمهورية، إذ سجلت القاهرة عاصمة البلاد 10 ملايين و229 ألفا و345 نسمة، بينما سجلت محافظة الجيزة 9 ملايين و490 ألفا و312 شخصا.

وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث من حيث عدد السكان حيث رصدت الساعة السكانية عدد السكان بالشرقية، وبلغ 7 ملايين و891 ألفا و414 نسمة.

عدد المواليد في محافظات الدقهلية والبحيرة والمنيا

كما رصدت الساعة السكانية، أعداد سكان مصر اليوم الخميس 20 أبريل 2023 لمحافظات كل من:

- الدقهلية: وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و37 ألفا و759 نسمة.

- البحيرة: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و864 ألفا و166 نسمة.

- المنيا: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و299 ألفا و563 نسمة.

- القليوبية: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و122 ألفا و350 نسمة

- سوهاج: وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و708 آلاف و370 نسمة.

-الإسكندرية: 5 ملايين 535 ألفا و785 نسمة.

- الغربية: 5 ملايين و426 ألفا و295 نسمة.

- أسيوط: 5 ملايين و43 ألفا و69 نسمة.

- المنوفية: 4 ملايين و725 ألفا و314 نسمة.

- قنا: 3 ملايين و618 ألفا و228 نسمة.

- بني سويف 3 ملايين و584 ألفا و327 نسمة.

دمياط: مليون و614 ألفا و768 نسمة.

- أسوان: مليون و651 ألفا و152 نسمة.

الأقصر: مليون 398 ألفا و276 نسمة.

- بورسعيد: 790 ألفا و962 نسمة

السويس: 790 ألفا و878 نسمة

- مطروح: 543 ألفا و892 نسمة

- شمال سيناء: وبلغ عدد سكانها 450 ألفا و531 نسمة.

- جنوب سيناء: وبلغ عدد سكانها114 ألفا و900 نسمة.