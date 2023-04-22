مركز شباب أولاد نصير يحتفل بعيد الفطر بأنشطة ترفيهية ممتعة في سوهاج

نظم مركز شباب أولاد نصير، احتفالا بعيد الفطر المبارك، ضمن مبادرة «العيد أحلى» بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية، وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، والهدف منها تحقيق مجتمع متكامل.

وجرى تنفيذ الفعاليات الترفيهية في مركز شباب أولاد نصير، التي شملت العديد من الأنشطة الممتعة والمسلية للأهالي، الذين يعيشون في القرى والنجوع والمدن المجاورة للمركز، إذ تضمنت ألعاب رياضية وترفيهية وملاهي أطفال وحمامات سباحة وصالات بلياردو وتنس الطاولة.

دور مراكز الشباب في المبادرة

تأتي مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، لتأكيد دور مراكز الشباب في جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات، وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة، التي تناسب كل الأعمار والفئات المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، الدكتور محمد فريد شوقي، أعلن سماح المواطنين بدخول مراكز الشباب والاستفادة من خدماتها، دون دفع أي رسوم خلال أيام العيد.

وبهذا الإعلان، تؤكد وزارة الشباب والرياضة، رسالتها المهمة في تحقيق مجتمع متكامل، وتعزيز دور مراكز الشباب في تقديم الخدمات والفعاليات التي تناسب جميع فئات المجتمع.