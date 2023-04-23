إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

قررت سلطة الطيران المدني إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وفق ما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر.

يحلق وفق اتجاهات الرياح

وأشار «الطيب»، إلى أنه جرى إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، أول أمس أول أيام العيد، بسبب سرعة الرياح واستئناف رحلاته أمس بعد تحسن الظروف الجوية، مؤكدا أن البالون يحلق وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، بعد الحصول على تصريح الطيران من برج المراقبة بمطار الأقصر الدولي.

تفاصيل رحلات البالون بالأقصر

وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، أن البالون يحلق يوميا من المطار المخصص للإقلاع من أمام معبد حتشبسوت غرب المحافظة، حيث تقلع أولى الرحلات في تمام الساعة الخامسة فجرا للحاق بلحظة شروق الشمس، فيما تهبط آخر الرحلات في تمام الساعة السابعة صباحا قبل ارتفاع درجات الحرارة وازدياد سرعة الرياح.

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث على مستوى العالم، فيما تتفرد محافظة الأقصر بهذا النشاط السياحي على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.