ضياء عبد الخالق: فقدان أخي من أصعب اللحظات في حياتي

قال الفنان ضياء عبد الخالق إن شخصية عوض وهدان بمسلسل سوق الكانتو صعبة جدا، وأن الترشيح جاء من المخرج حسين المنباوي.

ضياء عبد الخالق وتفاصيل دوره في سوق الكانتو

وأضاف ضياء خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر قناة الحياة، إن شخصية «عوض» تاجر القماش في سوق الكانتو وحلمه أن يسيطر على السوق وكان الحديث عن حقبة زمنية 1929 وهي حقبة قديمة جدا وكان الاهتمام بالتفاصيل واللهجة والملابس وهناك أيضا شخصية رشاد للنجم فتحي عبد الوهاب ساعدني كثير وقدمنا مشاهد رائعة.

وتابع أن شخصيتي في البداية «سوق الكانتو» كانت لرجل انتهازي ثم حدث تحول في الشخصية، وأنا في أعمالي دائما أتخيل الشخصية وفهم تفاصيلها وهذا يعطيني القدرة على تقديمها.

ضياء عبد الخالق ومسلسل ضرب نار

وعن مسلسل «ضرب نار» قدمت شخصية رزق وهو شخص مندفع ويبحث عن الثأر لوالده وأن شخصية عوض بسوق الكانتو أصعب وهناك تحولات في الشخصية.

وعن الجمع بين عملين في رمضان أجاب: «أكيد في صعوبة والوقت بيكون صعب جدا وأحاول الخروج من شخصية إلى شخصية أخرى وأذاكر أعمالي وشخصياتي».

وواصل قائلا إن أجواء التصوير خلال مسلسلات رمضان كانت صعبة جدا وبعضها يسودها البرد القارس أو الحر الشديد ولكن الأهم أن نقدم عملا فنيا ينال استحسان المشاهد.

وعن حياته الفنية، قال «اشتغلت العديد من المهن المسرحية، وفي الإنارة وغير ذلك»، وعلى جانب آخر أشار إلى أن فقدان أخيه هو من أصعب اللحظات في حياته ثم والده ووالدته، بحسب قوله.