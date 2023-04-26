«الوثائقية» تعرض سلسلة أشهر عمليات الهروب مع مورجان فريمان في مايو

أعلنت قناة الوثائقية، عرض السلسلة الوثائقية التي تحمل اسم أشهر عمليات الهروب، التي يقدمها الفنان العالمي مورجان فريمان، خلال مايو المقبل، والتي توثّق قصصا حقيقية من داخل أشهر السجون في العالم.

قصص حقيقية لسجناء

وتوثق السلسلة التي تعرضها قناة الوثائقية ويقدمها مورجان فريمان، قصصًا حقيقية لسجناء حاولوا الهرب خارج بعض من أشهر السجون في العالم، فضلًا عن أنّها ترصد وقائع جرت داخل تلك السجون.

دراما مثيرة

تأتي هذه السلسلة من خلال أسلوب درامي مثير، ومحاكاة للأحداث الحقيقية، بدءًا من وضع خطط الهروب، مرورًا بمحاولة التنفيذ، وصولًا إلى مصائر الهاربين.