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مراسل «القاهرة الإخبارية» من أم درمان: الوضع مستقر في أنحاء المدينة

كتب:

هانى حسن
12:43 م | الأحد 30 أبريل 2023
تغطية قناة «القاهرة الإخبارية» لأحداث السودان

تغطية قناة «القاهرة الإخبارية» لأحداث السودان

قال عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إنّه في الرابعة صباحا حلقت طائرة استطلاع في سماء أم درمان ولكن ليس هناك أي أصوات لمضادات أرضية أو لاشتباكات في المدينة.

وأضاف «الجندي»: «لم أرصد في مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك اشتباكات في مواقع مختلفة من أم درمان، الأوضاع من الساعة الرابعة صباحا حتى هذه اللحظة كما هي، الوضع مستتب في قطاع كبير من أم درمان، ولم نشهد هجمات خلال هذا اليوم، آخر المعارك في المدينة كانت أمس السبت، في منطقة جنوب غرب أم درمان».

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بقلم هانى حسن