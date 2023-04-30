مراسل «القاهرة الإخبارية» من أم درمان: الوضع مستقر في أنحاء المدينة

قال عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية من أم درمان، إنّه في الرابعة صباحا حلقت طائرة استطلاع في سماء أم درمان ولكن ليس هناك أي أصوات لمضادات أرضية أو لاشتباكات في المدينة.

وأضاف «الجندي»: «لم أرصد في مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك اشتباكات في مواقع مختلفة من أم درمان، الأوضاع من الساعة الرابعة صباحا حتى هذه اللحظة كما هي، الوضع مستتب في قطاع كبير من أم درمان، ولم نشهد هجمات خلال هذا اليوم، آخر المعارك في المدينة كانت أمس السبت، في منطقة جنوب غرب أم درمان».