أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة بورسعيد والتي تبدأ يوم السبت 6 مايو ولمدة 6 أيام، حيث أصدرت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة بورسعيد

وأوضحت أن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة بورسعيد للفصل الدراسي الثاني وجدول التكميلي هو للمتغيبين بعذر مقبول عن الفصل الدراسي الأول 2023 الصف الرابع الابتدائي وهو

يوم السبت 6 مايو 2023 هو امتحان مادة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدتهما ساعة ونصف لكل منهما

الإثنين 8 مايو مادتي الرياضيات والمهارات المهنية ومدتهما ساعة ونصف لكل منهما

الثلاثاء 9 مايو مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية ومدتهما ساعة ونصف لكل منهما

الأربعاء 10مايو مادة اللغة العربية ومدنها ساعتين

الخميس 11مايو مادة الدراسات الاجتماعية ومدتها ساعة ونصف

اشتراطات دخول الامتحان

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد في بيان صحفي، إلى أن الامتحانات العملية والتحريرية لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة بورسعيد بمعرفة المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية والتوجية المختص فنيا وإداريا ووفق للقرارات الوزارية المنظمة القرار الوزاري 313 لسنة 2011 والمعدل بالقرار 377 لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم 360 لسنة 2017 وتعديلاته ، والقرار الوزاري 167 لسنة 2022).

يعقد امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات، والتكميلي للمتغيبين بعذر مقبول يوم الثلاثاء 2 مايو 2023 واللغة الأجنبية الثانية للمدارس المتميزة للغات والتكميلي للمتغيبين بعذر مقبول

ويوم الأربعاء 3 مايو يعقد بمعرفة المدرسة والتوجيه الفني المختص تجرى الامتحانات العملية ( مادة العلوم الحاسب الألى ) قبل بدء الامتحانات النظرية بوقت كاف بمعرفة المدرسة والتوجيه الفني يتم تقويم الانشطة التربوية قبل بدء الامتحانات النظرية بوقت كاف بمعرفة المدرسة والتوجيه الفني.