أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة مطروح بعد تحريك سعر السولار، وصدور قرار بتغيير تعريفة الأجرة للسيارات السرفيس في المواقف العامة، والتي تربط بين مدينة مرسى مطروح والمراكز والمدن الأخرى بنطاق المحافظة، والحياء والمناطق السكنية داخل المدينة، بجانب الأجرة للموصلات بين مطروح والمحافظات في القاهرة والإسكندرية والأقليم المختلفة.

وقال المحافظ لـ«الوطن»إنه جري تعميم أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة مطروح بجميع المواقف، ونشرها وتعليقها علي لوحات الإعلان في كل موقف أمام جميع المواطنين، ونبه على الإلتزام بها من جانب السائقين.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بين محافظة مطروح والمحافظات والأقاليم

وتنشر «الوطن» أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة مطروح ومنها إلى المحافظات وهي كالتالي:

- من مطروح حتى موقف محرم بك في الإسكندرية الأجرة 75 جنيها.

- من مطروح حتى موقف الكيلو 21 الأجرة 70 جنيها.

- من مطروح حتى موقف العامرية الأجرة 70 جنيها.

- من مطروح حتى سوهاج 245 جنيها.

- من مطروح حتى موقف مشعل - الجيزة 125 جنيها.

- من السلوم حتى موقف محرم بك في الإسكندرية الأجرة 120 جنيها.

- من الضبعة حتى موقف محرم بك في الإسكندرية الأجرة 40 جنيها.

- من الضبعة حتى الكيلو 21 بك في الإسكندرية الأجرة 35 جنيها.

- من الضبعة حتى موقف مشعل الجيزة الأجرة 90 جنيها.

- من العلمين الجديدة حتى موقف محرم بك في الإسكندرية الأجرة 25 جنيها.

- من العلمين حتى موقف السلام في القاهرة الأجرة 25 جنيها.

- من قاعدة محمد نجيب بالحمام حتى موقف محرم بك في الإسكندرية الأجرة 25 جنيها.

- من قاعدة محمد نجيب بالحمام حتى ك 21 في الإسكندرية الأجرة 15 جنيها.

- من الحمام حتى موقف العامرية في الإسكندرية 15 جنيها.

- من الحمام حتى القاهرة 70 جنيها.

- من الحمام حتى سوهاج 185 جنيها.

- من الحمام حتى موقف برج العرب 8 جنيهات.

- من البنجر حتى موقف محرم بك 15 جنيها.

- من البنجر حتى موقف العامرية 8 جنيهات.

- من البنجر حتى برج العرب 6 جنيهات.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 بين مراكز محافظة

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة مطروح 2023 بين المراكز وهي كالتالي:

- من مطروح حتى الحمام 56 جنيها.

- من مطروح حتى الضبعة 32 جنيها.

- من مطروح حتى رأس الحكمة 17 جنيها.

- من مطروح حتى النجيلة 17 جنيها.

- من مطروح حتى براني 35 جنيها.

- من مطروح حتى السلوم 47 جنيها.

- من مطروح حتى سيوة 75 جنيها.

- من السلوم حتى براني 22 جنيها.

- من الحمام حتى العلمين 10 جنيها.

- من الحمام حتى الضبعة 22 جنيها.

- من الحمام حتى العميد 8 جنيهات.

- من الحمام حتى ساحل العميد 5 جنيهات.

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 مدينة مرسى مطروح بالأحياء

وننشر أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة مطروح بين الأحياء

- من مطروح حتى الجراولة 6 جنيهات.

- من مطروح ك 8 حتاوة 3 جنيهات.

- من مطروح ك 7 أجرة 3 جنيهات.

- من مطروح ك4 أجرة 3 جنيهات.

- من مطروح الريفية 3 جنيهات.

- من مطروح علم الروم إسكان الشباب 3 جنيهات.

- من مطروح مينا حشيش 4 جنيهات.

- من مطروح عزبة أولاد شرقاوي 5 جنيهات.

- من مطروح الأقصر 6 جنيهات.

- من مطروح كليوباترا 6 جنيهات.

- من مطروح الغرام 7 جنيهات.

- من مطروح الأبيص وعجيبة 4 جنيهات.

- من مطروح وادي الرمل 4 جنيهات.

- من مطروح وادي ماجد 4 جنيهات.

- من مطروح النصر 9 جنيهات.

- من مطروح أولاد مرعي 9 جنيهات

- من مطروح أبولهم جنوبي 9 جنيهات.

- من مطروح حلازين 9 جنيهات.

- من السلوم الجمرك 17 جنيه.

- من السلوم مساكن الإذاعة 3 جنيهات.

- من السلوم مساكن شرق المدينة 9 جنيهات.

- من السلوم بقبق 5 جنيهات.

- من سيوة أبوشروف 7 جنيهات.

- من سيوة بهي الدين 5 جنيهات.

- من سيوة المراقي 4 جنيهات.

- من الحمام حتى البوابة 3 جنيهات.