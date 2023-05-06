مرسى مطروح تفتح باب التراخيص لشماسي الشواطئ لمصيف 2023.. اعرف الشروط

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن بدء فتح باب تراخيص الشواطئ للشماسي لصيف 2023 في الموسم السياحي، ابتدأ من غداً الأحد بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح.

وتابع: وعلى الراغبين في التقدم للتراخيص التوجه إلي مقر الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطروح أمام محطة السكك الحديد، لإنهاء الإجراءات طبقا للوائح المعمول بها.

الشروط والأوراق المطلوبة لتراخيص الشواطئ

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إن هناك شروط للتقدم للتراخيص وهي وجود تراخيص مسبقة للمتقدم خلال الأعوام السابقة، وأن يتقدم بالمستندات المطلوبة في مجلس المدينة لتراخيص الشماسي لصيف 2023 وهي: "إيصالات السداد للتراخيص 2022، وملف كرتون، وصورة البطاقة الرقم القومي".

خصم 10% حالة سداد كامل الرسوم

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن هناك خصما لكل من يتقدم لدفع السعر المقرر لرخصة الشماسي على شواطئ مطروح كدفعة واحدة كامل الثمن، ولن يتم دفع الزيادة السنوية المقررة 10% عن هذا العام تخفيفا عليهم.

بدء إنهاء تراخيص الشواطئ غدا

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة مرسى مطروح، خلال بيان إعلامي، عن تقديم تراخيص الشماسي والمستندات المطلوبة لتقديمها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس، اعتبارا من غداً الأحد 7 مايو الجاري، وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بنشر والإعلان عن التقديم لتراخيص الشماسي لصيف 2023 أمام جميع العاملين على البحر من شباب مطروح، لسرعة التقدم والعمل على إنهاء إجراءات التراخيص للجميع بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة طبقا للوائح.