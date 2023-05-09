معلومات عن سفينة وادي الملوك بعد انضمامها للأسطول التجاري.. تقنيات حديثة

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن معلومات خاصة بسفينة «وادي الملوك» التابعة لشركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، والتي انضمت لأسطول الشركة هذا العام، والمقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض.

ووفقا للتقرير، فإن «وادي الملوك» سفينة صب جاف حديثة تنتمي لفئة «BULK»، من طراز «كامسرماكس»، حمولة 82300 طن ساكن، وطولها 229 مترا، وعرضها 32 مترا، لتصبح أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري المصري.

سفينة وادي الملوك مجهزة بأحدث التقنيات الفنية

وتتطابق سفينة وادي الملوك مع كل متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، وذلك لدعم الأسطول الوطني بالسفن ذات التقنية العالية، والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، وهي مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة.

وذكر التقرير، أنه تم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين، وهي شركة «نوردن» التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالمياً، وتعد تلك الخطوة هى السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطنى بسفينة حديثة الطراز، وبعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجارى الوطنى المملوك لشركة الملاحة الوطنية «ش م م»، يصبح بذلك إجمالى حمولة الأسطول المملوك الذى يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن.

خطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.