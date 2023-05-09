إشادات دولية بدور «القاهرة» في إجلاء الرعايا الأجانب.. وفتح المعابر للمساعدات

أشاد عدد كبير من دول العالم والمنظمات الدولية بالدور المصرى فى السودان، والجهود التى تقوم بها مصر فى إطارها الإقليمى والدولى للتأكيد على وحدة الدولة السودانية ورفض التدخل الخارجى، والجهود المبذولة من أجل الوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل السودان، كذلك جهودها على المستوى الإنسانى وقيام مصر بفتح ذراعيها لاستقبال الفارين من جحيم المواجهات العسكرية داخل السودان.

بدوره، قال د. أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الوطن»، إن العالم يقدر دور مصر السياسى والإنسانى فى الأزمة السودانية، فكان الدور الأهم واللاعب الرئيسى فى إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، مضيفاً: «العلاقات المصرية - السودانية وثيقة ومتأصلة ولها أبعاد تاريخية وحضارية، والأمر يرتبط بالأمن القومى، ومصر كانت وما تزال مهتمة بكل ما يحدث فى السودان من تطورات، وبذلت جهوداً حثيثة فى الأزمة، كذلك دورها فى إجلاء الرعايا من السودان سواء كانوا مصريين أو سودانيين أو جنسيات أخرى، والعالم يقدر هذا الدور المصرى ويثمنه، ويدعمه فى ظل التصعيد الموجود على الأراضى السودانية، وبالمناسبة هناك قرابة 9 ملايين مهاجر فى مصر يتم التعامل معهم بكل إنسانية على الأراضى المصرية».

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد قدم الشكر لمصر على استقبالها عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود، مؤكداً، خلال اتصال هاتفى مع سامح شكرى، وزير الخارجية، استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمصر لتسهيل اضطلاعها بهذه المهمة. فيما أكد ماكس شوت، مدير مكتب المنسق الإقليمى للأمم المتحدة فى مصر، فى تصريحات تليفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، أن السلطات المصرية قامت بتوفير مستلزمات المياه والطعام والمأوى للقادمين من السودان، مضيفاً: «أوجه الشكر إلى مصر لقيامها بإبقاء معبر أرقين مفتوحاً أمام المساعدات العاجلة للفارين من الاشتباكات فى السودان، وأتطلع لمزيد من التعاون مع مصر وتقديم المساعدات الإنسانية للقادمين من السودان».

وأعربت كريستين بشاى، المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى مصر، عن شكرها للحكومة المصرية لفتح الحدود لمنح النازحين من السودان الحماية الدولية، داعية جميع الدول المجاورة للسودان إلى فتح حدودها لاستقبال النازحين الباحثين عن الأمان والحماية الدولية.

بدوره، أعرب وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التى قدمتها فى إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، مشيداً بعلاقات العمل الممتازة التى تجمعه بسامح شكرى، وزير الخارجية، وتشاورهما المتبادل فيما يخص الأزمة السودانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن نجاح إجلاء 19 من رعاياها فى السودان، بالتنسيق مع مصر. وقالت فى تغريدة لها عبر حسابها الرسمى على «تويتر»: «تم تأمين 19 إيطالياً فى رحلة بحرية فى مياه بورتسودان، ووصلوا الآن إلى الغردقة، بفضل سفارتنا فى الخرطوم وبالتنسيق مع مصر».

الأمم المتحدة: نشكر مصر على إبقاء معبر أرقين مفتوحاً للمساعدات

كما وجهت السفارة الألمانية بالقاهرة الشكر لمصر للمساعدة فى إجلاء رعاياها من السودان وإيصالهم إلى بر الأمان، وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة، فى بيان لها عبر موقع «فيس بوك»، تحت عنوان مهمة إجلاء ناجحة: «نود أن نشكر كل مَن قدّم المساعدة، خاصة شركاءنا المصريين، الذين جعلوا التحليق نحو السودان ممكناً».

كما قدمت وزارة الخارجية الفلسطينية الشكر لمصر؛ لتسهيلها وصول 200 فلسطينى إلى معبر رفح قادمين من السودان.