درة: لا أرد على الانتقادات.. وأتعامل مع النقد البناء فقط

أكدت الفنانة درة، أنّها لا ترد على الانتقادات، لكنها تهتم وترحب بالنقد البناء بالاختلاف والحصول على آراء المقربين منها، كما أنها تهتم بالتفاصيل حتى تحسن وتطور من أدائها وتتجنب الأخطاء والنواقص في الشخصيات التي تجسدها حتى تقدم أفضل ما لديها.

درة: أنا مستمرة لأجل من يحبوني

وأضافت «درة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: «الكلام الإيجابي هو الأهم، أنا مستمرة لأجل من يحبوني ويحبون مشاهدتي، وبالتالي أنا مسؤولة عن إسعادهم وتقديم أعمال فنية في المستوى الذي يحبونه وأسعد بحبهم لي وتأثرهم بأدواري».

وتابعت: «أهتم بالنقد البناء حتى أستفيد منه، وهناك أناس يتمتعون بقدر كبير من الموضوعية، فقد لا يعجبها عمل ما قدمته ويقولون إنني لم أكن في أفضل حالاتي، هذا أمر مقبول للغاية، وأشكرهم على الاهتمام النبيل بي وبأعمالي، لكن أي شيء فيه نوايا غير جيدة، هناك من لا يشاهدون عملا من الأساس وينتقدونه، فهذا أمر لا أهتم به».