«صيدلة المنصورة» أول كلية بالجامعات الأهلية تصدر مجلة إلكترونية

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية مجلة تصدر بنسختين إلكترونية ومطبوعة وتعد الأولى من نوعها في الجامعات الأهلية، برعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، وتهدف إلى نشر الأبحاث والدراسات العلمية ذات الصلة بمجال الصيدلة والعلوم الصحية.

هيئة تحرير المجلة

ويرأس التحرير الدكتور أحمد رمضان الشيخ، مدير برنامج الفارم دي، صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، وتضم هيئه التحرير كل من الدكتور يحيى أمين، والدكتورة بسنت ماهر، والدكتورة راندا هاني والدكتورة إيمان يسري والمهندس حماده حمدي والدكتور أحمد راشد، بالإضافة إلى عدد من طلاب بالكلية.

نشر أنشطة وفعاليات الكلية

وبحسب بيان الكلية، فإن المجلة تهدف إلى عرض أهم أنشطة وفعاليات الكلية شاملة الأنشطة العلمية والطلابية، وكذلك عرض أحدث الاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى آخر المستجدات من أخبار الدواء العالمية والأدوية الجديدة المعتمدة عالميًا وذلك لإبقاء المجتمع الخارجي على اطلاع دائم بأحدث المستجدات التي تطرأ في مجال العلوم الصيدلية.

وتتضمن المجلة صفحات خاصة بتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين علميًا ودراسيًا لتشجيعهم على الاستمرار.