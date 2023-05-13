 تفاصيل امتحان الرياضيات للصف السادس الابتدائي اليوم.. مواصفات فنية

بدأ امتحان الرياضيات لطلاب الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، بمدارس محافظة الجيزة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ووفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواصفات امتحان الرياضيات لطلاب الصف السادس الابتدائي

ويُعقد امتحان الرياضيات لطلاب الصف السادس الابتدائي وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم شرحا مبسطا للمقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية قبل انطلاق الامتحانات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في تعليماتها للإدارات التعليمية، عقد امتحان رياضيات للصف السادس الابتدائي تكميلي للطلاب الذين تخفلوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول في نفس اليوم حسب الجدول.

المواد المتبقية في امتحانات الصف السادس الابتدائي

وأشارت المديرية، إلى أنه يعقد غدا الأحد، الموافق 14 مايو الجاري، امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف، ثم امتحان العلوم، وفي يوم الاثنين، الموافق 15 مايو، يُعقد امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

وفي سياق متصل، أكد أشرف سلومة، مدير المديرية، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أي مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها، مشدداً على ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية لمدراء العموم ونبه على التواجد المستمر، فضلاً عن توفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب.

وشدد «سلومة»، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق تعليمات وزارة الصحة والسكان.