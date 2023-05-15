جمعية مستثمري أكتوبر تٌجرى انتخابات مجلس الإدارة.. الأربعاء المقبل

تعقد جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، جمعيتها العمومية العادية بعد غدٍ الأربعاء المقبل، بمقرها، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد حال اكتمال النصاب القانوني للانعقاد.

وتدعو جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر أعضاء الجمعية العمومية بضرورة حضور الجمعية العمومية لعرض الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات وتبرئة الذمة الماليةل مجلس الإدارة السابق قبل انتخاب مجلس إدارة جديد.

المرشحون في الانتخابات

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات جمعية مستثمري السادس من أكتوبر عدد 22 مرشحاً، أبرزهم الدكتور محمد خميس شعبان والدكتور وائل الخولي ومحمود برعي وحسام رفعت وأسامة العرقسوسي وصباحي سرور وعبير عصام ومصطفى التوني وأحمد راشد ورومون عطالله ووحيد حمدي حيث يمثلون كافة التخصصات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق التوازن في مجلس الإدارة الجديد.

الفائز بمنصب الأمين العام للاتحاد المصري

يذكر أن الدكتور محمد خميس شعبان فاز بمنصب الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لدورة جديدة خلال الانتخابات التي أجراها الإتحاد مطلع الأسبوع الجاري وأسفرت عن انتخاب الدكتور محرم هلال رئيسا للاتحاد والدكتور أسامة حفيلة نائبا له والدكتور صبحي نصر أمينا للصندوق، بالإضافة إلى انضمام عبير عصام عضواً بمجلس إدارة الإتحاد.