إصابة طفل بكسر في الجمجمة بعد السقوط من الطابق الثالث

أُصيب طفل إصابات خطيره بعد اختلال توازنه، وسقوطه من شرفه منزله في الطابق الثالث في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بسقوط طفل من الطابق الثالث

تلقى اللواء أحمد الوتيدر مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد عمرو حجازى مفتش المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفي 6 أكتوبر المركزي بوصول «جاسر. أ»، 3 سنوات، مصاب بإصابات خطيرة نتيجة سقوطه من علو، وعلى الفور انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث.

نقل الطفل إلى المستشفى

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع والدة المصاب، ربة منزل 30 سنة، أفادت أنها تركت المنزل لشراء بعض الأغراض، وعقب عودتها اكتشفت سقوط نجلها من الطابق الثالث، وتم نقله إلى المستشفى، وأصيب بكسر في الجمجمة والحالة حرجة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.