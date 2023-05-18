رابط تسجيل الطلاب العائدين من الخارج بالجامعات والأوراق المطلوبة

تولي الحكومة عناية خاصة بالطلاب القادمين من مناطق الصراع والحروب وخاصة العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، في ظل الأوضاع السيئة التي تشهدها تلك البلد، وترتب عليها من ترك الطلاب تعليمهم وعودهم إلى مصر، وهو الأمر الذي استجابت له الحكومة بالنسيق بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي لاستعاب الطلاب العئدين بالجامعات المصرية.

وتحرص وزارة الهجرة دوما على حل مشكلات الطلاب المصريين العائدين من الخارج ومتابعة مراحل تقدمهم إلى الجامعات الخاصة والأهلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وخصصت موقعا مركزيا موحدا لتسجيل الطلاب العائدين من الخارج، دون الحاجة للتوجه إلى الجامعات، وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.

خطوات الدخول على رابط تحويل الطلاب العائدين للجامعات المصرية

وفيما يلي تستعرض «الوطن» خطوات الدخول على رابط نظام التحويل لطلاب الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية بالجامعات الخاصة والأهلية.

- اضغط دخول

- اختار طلاب «السودان - روسيا - أوكرانيا» أعلى يمين الصفحة.

- اكتب الرقم القومي

- اضغط بحث

- تظهر لك كل ما يتعلق بالتحويل إلى الجامعات الأهلية والخاصة.

نصائح قبل التسجيل عبر رابط التحويل للجامعات المصرية

- التقديم للطلاب الملتحقين بجامعات «روسيا، أوكرانيا، السودان» الذين لم يتم قبولهم مبدأيا أو لم يتم الرد عليهم من أي جامعة من الجامعات الخاصة أو الأهلية أو لم يتقدم بعد على أن يكون التقدم إما من خلال الموقع المركزى أو موقع الجامعة.

- التواصل مع الجامعة المراد الالتحاق بها للتأكد من وجود المستوى أو الفرقة الدارسية للطالب هذا العام.

- يسجل الطالب بياناته علي مسؤليته الشخصية، وفي حالة وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والأوراق المقدمة سيتم الغاء أي ترشيح للطالب.

- بعد الترشيح يتوجه الطالب بالمستندات للجامعة المرشح إليها.

- عند إنشاء حساب للطالب يرجي أولا تفعيل البريد الالكتروني حيث يتم ارسال الرقم السري للطالب عليه.

- في حالة عدم وجود بريد التفعيل في صندوق البريد الرئيسي يرحي التحقق من صندوق spam or junk.

الأوراق المطلوبة من الطلاب العائدين للتحويل للجامعات المصرية

- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

إثبات الإقامة.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح معتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد ماعدا طلاب الفرقة الأولي.

- المحتوى العلمي الذي درسه الطالب معتمد من الجامعة والمكتب الثقافي إن وجد ما عدا طلاب الفرقة الأولى.