انطلاق قمة البنوك الأفريقية في شرم الشيخ بمشاركة 4000 شخص

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي المشاركين في قمة البنوك الأفريقية بلغ نحو 4000 شخص، بينهم قادة وزعماء دول، لبحث التحديات الاقتصادية في القارة السمراء، تحت شعار «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا».

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ أصبحت في أبهى صورها، تزامنا مع انطلاق أعمال القمة اليوم الاثنين.

شرم الشيخ مدينة المؤتمرات

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مدينة السلام شرم الشيخ تعد درة المدن السياحية في مجال سياحة المؤتمرات، حيث استضافت أكبر قمة في تاريخها، وهي قمة المناخ نوفمبر 2022 بمشاركة 60 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وأضاف، أن شرم الشيخ ستستضيف الفترة المقبلة مؤتمرين مهمين، الأول الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية، في الفترة من 23 إلى 24 مايو الجاري، بحضور وزراء الشؤون الإجتماعية العرب ووفود من جميع الدول العربية وممثلي مؤسسات دولية.

مؤتمر منظمي الاتصالات

وأكد «فودة»، أن شرم الشيخ ستستضيف المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات في الفترة من 6 إلى 9 يونيو من العام الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين من أكثر من 70 دولة، ومجموعة من أبرز صانعي القرارات في هذا المجال، إضافة إلى ممثلي الشركات المحلية والعالمية، لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمي ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.