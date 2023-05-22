احذر فتح أبواب السيارة خلال احتفال زفة الأفراح.. غرامة مرورية

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بما يضمن سلامة قائدى السيارات والركاب وكذلك المارة، لذلك نص على عدد من الغرامات المرورية على بعض الحالات التي يكون منها منتشرا وقد يعرض حياة الآخرين للخطر، أبرزها فتح أبواب السيارة خلال السير، فهذه عادة منتشرة بشكل كبير في زفة الأفراح.

قانون المرور

ونص قانون المرور على غرامة مرورية خاصة في حالة فتح أبواب السيارة في أثناء السير، هذا الفعل المنتشر خاصة في زفة الأفراح، كإحدى طرق الاحتفال الخاطئة والخطرة.

وحددت المادة رقم «74 مكررًا / 1» من قانون المرور غرامة مرورية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، وذلك على كل قائد مركبة لا يغلق متعمدًا أبواب مركبته كاملاً، أثناء السير بها.

مخالفات مرورية

أما عن باقي المخالفات في نفس المادة التي يعاقب عليها قانون المرور بغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، جاءت كالتالي:

- استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير التنبيه لمركبة، أو لشخص، أو لحيوان، لمنع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأي منها.

- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق.

وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها مرة أخرى خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.