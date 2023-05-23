مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالبحيرة

لقي صاحب معرض للسيارات مصرعه، إثر إصابته بطلقتين ناريتين، بينما أصيب خاله بطلق ناري، في مشاجرة مع عامل بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات مالية، وجرى نقلهما إلى مستشفى دمنهور التعليمي وتوفي الأول فور وصوله إلى المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة آخر في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وجود مشاجرة بقرية حسن الحكيم التابعة لذات المركز، وجرى إطلاق أعيرة نارية خلالها، مما أدى لإصابة شخص ومصرع آخر.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة «وجدي.ف.ع»، 43 سنة، صاحب معرض سيارات، إثر إصابته بطلق ناري بالبطن وآخر فى الحوض من الناحية اليمنى، كما أصيب خاله «حسن .س .م »، 31 سنة، تاجر حبوب، بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر، ومقيمان في قرية سنطيس بمركز دمنهور.

مشاجرة بسبب خلافات مالية

وكشفت التحريات حول الواقعة، وقوع مشاجرة بين المذكورين «طرف أول»، وآخر يدعى « محمد .م .ع »، 31 سنة، عامل، ومقيم عزبة حلمي، أطلق خلالها الأخير الأعيرة النارية على الطرف الأول من سلاح ناري بحوزته، وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الناري المستخدم، وأقر طرفا المشاجرة بذات المضمون، واعترفا أنّ السبب هو خلافات مالية بين الثاني من الطرف الأول مع المتهم.

وحُفظت جثة المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج، وحُرر محضرًا بالواقعة.

ومن جهته، قال محمد إبراهيم، محام بالجنايات، إنّ العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 15 عامًا، كونها مشاجرة أودت بحياة أحدهما، ويأتي ذلك طبقًا لملابسات وحيثيات الواقعة.