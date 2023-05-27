لو عاوز تدرس بأوروبا.. إليك أرخص 5 دول في تكلفة المعيشة

وسط التطور التكنولوجي والعلمي الذي تشهده أوروبا، يتجه عدد كبير من الطلاب من جميع أنحاء العالم لها للدراسة والعمل، ولكن في بعض الأحيان قد يقف أمامهم عائق كبير وهو تكاليف الرحلة والدراسة التي سيعملون على توفيرها خلال فترة دراستهم.

وفى هذا السياق ترصد «الوطن» أبرز الدول التي تتيح فرصة الدراسة بأقل التكاليف، ضمن موضوعاتها الخدمية التي تهم القراء، وهي كالتالي:

إيطاليا

تعد إيطاليا مكانًا رائعًا للدراسة في الخارج، كما أنَّها واحدة من أرخص البلدان في أوروبا، وتكلفة السكن أرخص بنسبة 50% مما هو عليه في لندن وأسعار المواد الغذائية أقل بنسبة 23% مما هي عليه في باريس.

وبحسب موقع «ايديو أوبينيون»، فإن الرسوم الدراسية في إيطاليا بشكل عام تتراوح بين 500 لـ4000 يورو سنويًا، إذ أن بعض الجامعات الإيطالية، تحدد فيها الرسوم الدراسية وفقًا لبلد جنسية الطالب، مما يعني أنَّه يمكنه دفع رسوم دراسية أقل من الطلاب الدوليين الآخرين، إضافة إلى أن نفقات المعيشة لا تزيد على 1500 يورو شهريا، اعتمادا على المكان الذي تعيش فيه الطالب وعدد المرات التي يختار فيها تناول الطعام خارج المنزل.

ألمانيا

ألمانيا، هي وجهة شهيرة للطلاب الدوليين بسبب الرسوم الدراسية المنخفضة بشكل لا يصدق، في الواقع، في العديد من ولايات البلاد، لا يدفع الطلاب الدوليون أي رسوم دراسية على الإطلاق، وبدلا من ذلك مجرد رسوم إدارية صغيرة تبلغ 250 يورو لكل فصل دراسي.

في حين إذا كنت تخطط للدراسة في بادن فورتمبيرج، وهي ولاية تضم عدة مدن شهيرة مثل فرايبورج وهايدلبرج وشتوتجارت ومانهايم، فيجرو محاسبتك لـ1500 يورو لكل فصل دراسي، مما يعادل 3000 يورو لكل عام دراسي، وهذا لا يزال أرخص بكثير من البلدان الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا، وفقًا لموقع «الفاتو اليمينتاريو» الإيطالي.

أما بالنسبة لنفقات المعيشة في ألمانيا، فقد تكون بعض المدن مثل ميونيخ أو فرانكفورت باهظة الثمن نسبيًا، في حين أن المدن الألمانية الكبيرة الأخرى مثل برلين، يكون تكلفة إيجار السكن أقل بنسبة 10% مما هو عليه في باريس، إذ يزيد قليلا على 300 يورو شهريًا.

البرتغال

وفي البرتغال لا تتجاوز تكاليف المعيشة الشهرية أثناء الدراسة في البرتغال 800 يورو، وما يتعلق ك بالرسوم الدراسية، سيتدفع مبالغ مختلفة اعتمادًا على الجامعة التي تختارها، إذ أن تتراوح متوسط الرسوم الدراسية بين الـ2000 إلى 6500 يورو سنويًا.

وعلى الرغم من أن تلك التكلفة قد تكون أعلى من البلدان الأخرى في هذه القائمة، إلا أنَّه لا يمكنك تجاهل انخفاض التكلفة العامة للمعيشة في البرتغال، إضافة إلى أن تكلفة وسائل النقل العام تتراوح ما بين الـ20 و30 يورو شهريًا، في حين يمكنك أيضا الحصول على وجبة مطعم مقابل 12 يورو فقط.

المجر

تضم المجر العديد من الجامعات الحكومية التي لا تتجاوز الرسوم الدراسية السنوية بها الـ8 آلاف يورو، وتصل في بعض الجامعات إلى 2500 يورو فقط، كما أن بتكاليف المعيشة، وايجار السكن في بودابست رخيصًا ، إذ يمكنك الحصول على شقة ايجار في المدينة مقابل 250 شهريًا، أما إذا كنت تخطط للبقاء في سكن جامعي أو تأجير في مدينة أصغر، فسيكون ايجارك أقل بشكل عام.

بولندا

وفي بولندا تتراوح تكاليف الدراسة سنويا ما بين الـ2000 والـ6 آلاف يورو أرخص بكثير مما هي عليه في البلدان المماثلة، ومع تأشيرة الطالب الخاصة بك في بولندا، من الممكن أيضًا العمل، مما يعني أنه يمكنك الحصول على وظيفة بدوام جزئي لكسب المال مقابل تكاليف معيشتك أثناء وجودك هناك.