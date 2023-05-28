استمرار البحث عن 3 شباب غرقوا في بحر جمصة بالدقهلية

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، أعمال البحث عن 3 شباب من قرية زيدان بمركز الحامول في كفر الشيخ غرقوا في مصيف جمصة بالدقهلية، وتُجرى أعمال البحث من مدينة جمصة لبورسعيد في مياه البحر المتوسط.

البحث عن جثث الشباب

وتواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن جثامين الشباب الثلاثة، لليوم الثاني على التوالي، كما تواصلت الاتصالات من النائب محمد زكي والنائب محمد فوزي الرفاعي، عضوا مجلس النواب، بكافة الجهات المعنية، لمواصلة أعمال البحث عن الغرقى.

أسماء الغرقى في جمصة

وكشفت التحريات الأمنية أن الغرقى 3 شباب، شخصان أبناء عمومة وصديقهما، وهم محمد عادل رجب، 20 سنة، وحسن محمد رجب، 19 سنة، وأحمد مصطفى اللبان، 21 سنة، وجميعهم من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثثهم ونقلها إلى أقرب مستشفى في نطاق العثور عليهم.