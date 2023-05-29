ما علاقة شهر مايو بالحرب العالمية؟.. وثيقة تاريخية تنهي 6 سنوات من القتال

في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً من يوم الثامن من مايو عام 1945، توقف إطلاق النار بعد 6 سنوات على الحرب العالمية الثانية، التي خلفت وراءها ملايين القتلى، وبذلك انتهت الحرب الدموية في أوروبا على الأقل.

كورت بيلير: الحرب العالمية الثانية خلفت إرثاً غامضاً

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية على الساحة الأوروبية، وإعلان استسلام ألمانيا رسمياً، فضل عدد كبير من كبار المسؤولين بالنظام النازي وضع حد لحياتهم، للإفلات من المحاكمة وحبل المشنقة.

وفي حوار سابق لـ«الوطن»، قال البروفيسور كورت بيلير، مدير معهد الحرب العالمية الثانية بجامعة فلوريدا الأمريكية، إن الحرب العالمية الثانية، بالنظر إلى كيفية تذكر المجتمعات المختلفة لها واحتفالها بهذا الصراع، تشير إلى الصدمة المستمرة التي عانت منها العديد من الدول المنغمسة في هذا الصراع الضخم.

وأضاف بيلير: «بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يطلق على الحرب اسم الحرب الجيدة بشكل متزايد، بينما في الاتحاد السوفيتي، روسيا حالياً، أسمتها الحرب الوطنية العظمى، وفي اليابان هناك جدل أساسي حول كيفية تسمية الصراع».

وتابع: «أدى الانتصار على ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية إلى بعض الإرث الغامض، عند إعادة رسم خريطة أوروبا، تم إعادة ترتيب حدود ألمانيا وبولندا بشكل أساسي مع اكتساب الاتحاد السوفييتي على حساب بولندا».

واختتم مدير معهد الحرب العالمية الثانية بجامعة فلوريدا الأمريكية، حواره مع «الوطن»: «تم نقل الحدود البولندية غربا، واختفت شرق بروسيا، أصبحت مدينة دانزيج ألمانية، وهي مدينة حرة كانت تحت سيطرة عصبة الأمم خلال سنوات ما بين الحربين، إلى مدينة جدانسك البولندية».

وثيقة استسلام ألمانيا

ووقعت ألمانيا النازية على ما يعرف بـ«صك الاستسلام الألماني»، وهو وثيقة قانونية تم بموجبها إعلان الهدنة وإنهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا، تم توقيعها من جانب ممثلين للقيادة العليا للفيرماخت من جهة، وممثلين عن قوات القيادة العليا لقوات استطلاع الحلفاء والقيادة السوفيتية العليا بالإضافة لنائب عن القوات الفرنسية، والذي حضر مراسم التوقيع بصفته شاهد عليه.

كما تم توقيع الصك نفسه مرة أخرى من جانب ممثلين للأفرع الثلاثة للقوات النازية من جهة، وممثلين عن القيادة العليا للجيش الأحمر، بتاريخ 8 مايو 1945 بحضور ممثلين عن القوات الفرنسية والأمريكية كشهداء على التوقيع.

جدير بالذكر أن صك الاستسلام صدر بثلاث لغات، لا يُعترف سوى بالإصدارين الروسي والإنجليزي منهم.