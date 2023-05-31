محافظ كفر الشيخ: تحرير 154 محضرا تموينيا وتحذير للمخالفين

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، والتفتيش على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

متابعة مستمرة من قبل وزارة الحكم المحلي

بينما يأتي ذلك في أطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي شدد على استمرار حملات الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

محافظ كفر الشيخ لا تهاون مع المخالفين

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على المخابز والأسواق مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، مؤكداً أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة، مؤكداً أن الحملات التموينية التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 154محضراً متنوعاً لأصحاب المخابز