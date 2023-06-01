8 أشخاص بينهم طفلان توأم.. ننشر أسماء مصابي انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية الشطبية، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام.

أسماء مصابي حادث نجع حمادي

وبحسب بيان مرفق إسعاف قنا، فإن أسماء المصابين في حادث نجع حمادي هم: رجاء عبد العظيم محمد، 60 عاما، وأيمن محمد جاد، 36 عامًا، وخلود نبيل عبدالصبور، 3 أعوام، وشقيقها التوأم صبري نبيل عبدالصبور، 3 أعوام، ومبروكة حمدان إبراهيم 40 عامًا، وعاصم رفاعي أحمد، 58 عامًا، ومحمد حمدي حسین 18 عامًا، وحسن زيدان محمد، 32 عامًا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية الشطبية، التابعة لمركز نجع حمادي.

انتقلت 5 سيارات إسعاف ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.