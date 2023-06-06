المخرجة أسماء المدير: لم أتوقع حصول «كذب أبيض» على جائزة في «كان»

أشادت أسماء المدير المخرجة المغربية، بتجربتها في فيلم كذب أبيض الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي العام الجاري، وحصد جائزة العين الذهبية التي يقدمها مهرجان كان للأفلام الوثائقية.

وأضافت «المدير»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنها سعدت جدا بمشاركتي في مهرجان كان السينمائي، وكانت تتوقع أن تنجح، ولكن ليس بهذا الشكل، لافتةً إلى أن الحصول على جائزة في هذا المهرجان لم كن أمرا متوقعا.

وتابعت: «هذا النجاح كان نتيجة للجهد الكبير الذي جرى بذله في العمل، ونحن حصدنا الثمار من خلال تلك الجائزة»، مشيرًا إلى أنّ الفيلم استغرق حوالي 10 سنوات من أجل التحضير له، إذ إنه مأخوذ من الواقع، ويدور حول قصص حقيقية تحكي في المنزل أمام العائلة.

وأوضحت أن الشيء الفريد لم يكن في القصة، ولكن في الكيفية التي حُكيت بها الأحداث، وأشادت بها لجنة التحكيم في المهرجان، حيث نجحت في إقناع كل أطراف العائلة من أجل المشاركة في هذا الفيلم.

وتابعت بأنّ عامل الوقت ساعدها جدا في الظهور بأفضل شكل، متابعةً أنها استفادت من المشاركة في المهرجان، معتبرة إياها تجربة مهمة في مشوارها الفني، وتوقعت بأن تفتح أمامها الأبواب كافة من أجل الوصول للعالمية.