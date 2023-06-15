12 تصريحا للدكتور عبدالمنعم سعيد عن تنظيم الإخوان: طريقتهم تتنافى مع القيم المصرية
كتب:
أحمد حامد دياب
09:03 ص | الخميس 15 يونيو 2023
الدكتور عبدالمنعم سعيد في ضيافة الدكتور محمد الباز في برنامج الشاهد
حل الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد ضيفًا على الإعلامي محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، للحديث عن ثورة 30 يونيو وفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
1- نظام حكم الإخوان يتنافى كثيرًا مع القيم المصرية والدولة المصرية الحديثة وأمور كثيرة تخص الهوية الوطنية.
2- في ثورة 30 يونيو حدث نوع من الإجماع بين النخبة الحريصة على هذه البلد، والتي قررت إحداث عملية التغيير.
الجماعة أخذت مصر في طريق مسدود
3- ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية أجبرت المواطنين على الخروج في ثورة 30 يونيو من أجل تصحيح المسار.
4- الخروج الجماهيري الجبار كان بسبب أن الجماعة أخذت مصر في طريق مسدود.
5- البداية كانت تهديدات الإخوان فى 21 يونيو، ووجود الجماعة في الشارع وبيدها السلاح، وكأنهم يتأهبون للمعركة.
6- محمد مرسي كان مجرد شكل، والقرارات كانت تخرج من مكتب الإرشاد، ولذلك كانت ثورة 30 يونيو نقطة تحول في تاريخ البلد، التي كانت قريبة من حافة الجحيم.
7- تهديدات الجماعة للمصريين كانت علنية، وهذا ما استدعى القوات المسلحة لإصدار بيانا يوم 23 يونيو، أكد فيه الجيش المصري أنه لن يسمح بانزلاق البلد في صراع دموي.
8- وعود محمد مرسي خلال المئة يوم الأولى لحكمه هي برنامج الجماعة منذ 2007.
9- برنامج الإخوان اعتمد على بنود الدولة الايرانية.
حكم مرسي كشف زيف الجماعة
10- بعد تولي محمد مرسي الحكم، انكشف مدى زيف جماعة الإخوان والشعب المصري كان متوقعا أن الإخوان تنظيم مدرب ومنظم، لكن اتضح أن الإخوان لا يمتلكون أي فكر نهائيًا.
11- الإخوان لم يمتلكوا فكرة عن الحكم.
12 ظل الإخوان 54 يوما في الميادين حتى يشلوا الحركة في العاصمة وهنا بدأ الإخوان يفقدون أي علاقة بالعقل.