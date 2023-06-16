هل توجد مدرسة للسكة الحديد؟.. النقابة للعاملين بالهيئة العامة تُجيب

أجابت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، على كافة الأسئلة الخاصة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، والذي سُمي سابقاً باسم «مدرسة السكة الحديد»، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وكذلك الأمر انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وبدء إعلان نتيجة التنسيق للمدارس الثانوية في مختلف المحافظات.

تُجيب «الوطن» في التقرير التالي، على كافة الأسئلة الخاصة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وفق تقرير للنقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر:

في البداية هل يحق للحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم للمعهد؟

لا يوجد تقديم بعد الشهادة الإعدادية مطلقا.

ما هي مدرسة وردان بعد الإعدادية؟

تم إلغاء مدرسة وردان منذ سنوات وتحويلها لمعهد عالٍ لتكنولوجيا النقل ويقبل المعهد حملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية فقط ولا يقبل الإعدادية.

وما هي التخصصات التي قبلها على وجه التحديد؟

يقبل المعهد من الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة والثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات تخصص كهرباء وميكانيكا.

وكيف يتم الالتحاق بالمعهد؟

الخطوة الأولى تسجيل رغبة الالتحاق بالمعهد عن طريق موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى، والذى أصبح متاحاً للطلاب مع بدء أعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، عقب ظهور نتيجة الشهادة الثانوية.

هل التقديم للمعهد يستلزم الحضور لمقره الرئيسي؟

لا داعى مطلقاً للحضور إلى مقر المعهد بوردان - الجيزة، إلا بعد قبول الترشيح عن طريق مكتب التنسيق، ووفق التعليمات التى ستصدرها إدارة المعهد حين ذلك.

وما هي آلية القبول بالمعهد؟

يتم القوبل بناءا على مجاميع الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمعهد، ويحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد لكلا الشهادتين الثانوية العامة والفنية، ويتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المرشحين بالقبول إلى إدارة المعهد.

هل توجد اختبارات قدرات للقبول بالمعهد؟

نعم.. تبدأ أعمال اختبارات القدرات المرشحة للقبول بالمعهد بعد إطار المعهد من قبل مكتب التنسيق بالأسماء المقبولة، وتشمل الاختبارات «لياقة طبية - لياقة بدنية - سمات - هيئة».

وما موقف ما يحالفه الحظ في الاختبارات؟

في حال عدم اجتياز أي طالب للاختبارات يتم ترشيحه للرغبة التالية مباشرة عن طريق التنسيق ولا يُضار مطلقاً.

وماذا عن طبيعة الدراسة بالمعهد؟

الدراسة بالمعهد لمدة 4 سنوات «بنظام 2+2» للحصول على درجة البكالوريوس.

وهل يمكن أن يكتفي الطالب بالدراسة لمدة عامين فقط؟

نعم.. يمكن للطالب أن يكتفى بسنتين دراسة ويحصل على دبلوم فنى فوق متوسط، أو يكمل عامين إضافيين ويحصل على درجة البكالوريوس.

هل توجد إقامة داخلية بالمعهد؟

تكون الإقامة داخلية خلال أيام الدراسة.

هل توجد مصروفات دراسية؟

نعم.. المعهد بمصروفات، ومصروفات العام الماضى كانت 12 ألف جنيه للعام مقابل جزء من تكاليف الإقامة والإعاشة.

وما هي معايير تحديد الحد الأدنى للقبول؟

الحد الأدنى للقبول يتحدد بحسب مجاميع الطلاب الراغبين فى القبول بالمعهد عبر مكتب تنسيق القبول فى الجامعات المصرية والتابع لوزارة التعليم العالي، ومكتب التنسيق هو من يعلن الحد الأدنى للقبول بالمعهد.

هل الحد الأدنى ثابت لكل عام؟

الحد الأدنى للقبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل يتغير من عام لآخر، وتابع لوزارة النقل وبإشراف وزارة التعليم العالي، وموقع المعهد بمحافظة الجيزة - وردان.

وما هو أقصى سن للقبول بالمعهد؟

أقصى سن للقبول بالمعهد 22 عاماً، ويشترط أن يكون خريج العام الحالي.