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موعد عيد الأضحى 2023 في القطيف.. تعرف على عدد أيام العطلة الرسمية

كتب:

منى سعيد
02:49 م | السبت 17 يونيو 2023
حددت الجمعية الفلكية موعد عيد الأضحى 2023 في القطيف

حددت الجمعية الفلكية موعد عيد الأضحى 2023 في القطيف

أيام معدودات ويبدأ شهر ذي الحجة، التي يكثر فيها المسلمين شراء الأضاحي لتوزيع لحومها على الأقارب والتصدق على الفقراء، لذلك يهتم الكثيرين بمعرفة موعد عيد الاضحي 2023 في القطيف، وموعد صلاة العيد، حتى يمكنهم تنسيق المواعيد مع أفراد الأسرة للخروج للخلاء لأداء الفرض.

وفي السطور القادمة، تقدم «الوطن» موعد عيد الأضحى 2023 في القطيف، وعدد أيام العطلة الرسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي: 

موعد عيد الأضحى 2023 في القطيف

أوضحت الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، فأن موعد عيد الأضحى في القطيف فلكيًا يأتي يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم 1 يوليو 2023، وهو الوقت الذي تلتقي خلاله العائلات ويتبادل الأصدقاء التهاني والرسائل.

وشرعًا، فإنه يتمّ استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، الموافق 18 من يونيو 2023.

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، موعد إجازة عيد الأضحى 1444 في للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، وذلك للعاملين للقطاعين الخاص والحكومة.

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بقلم منى سعيد