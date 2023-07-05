110 ملايين جنيه إجمالي إيرادات موسم أفلام عيد الأضحى

جاء إجمالي إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2023 في شباك تذاكر السينما بعد أول أسبوع من أيام عيد الأضحى، بنحو 110 ملايين و291 ألفا و164 جنيها، حيث تضم القائمة 4 أفلام، وهي حسب الترتيب في قائمة الإيرادات «بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس»، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي أعلى إيرادات أفلام عيد الأضحى

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، وتجاوز إجمالي إيرادته 71 مليون جنيه على مدار الأسبوعين الماضيين منذ انطلاق عرضه بالسينما، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم تاج

جاء فيلم تاج، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات، وتجاوزت حصيلة إيراداته 26 مليون جنيه على مدار أسبوع من انطلاق عرضه بالسينما، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم البعبع

وجاء فيلم البعبع، في المركز الثالث في قائمة الإيرادات، وتجاوزت حصيلة إيراداته 20 مليون جنيه وذلك خلال 7 أيام من عرضه بالسينما، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وجاء فيلم مستر إكس في المركز الرابع بقائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى، وتجاوزت حصيلة إيراداته 12 مليون جنيه خلال أسبوع مع بداية عرضه بالسينما، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.