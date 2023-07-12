حركة تنقلات وتغييرات موسعة بالتعليم الفني ببورسعيد

اعتمد هيثم حمودة مدير عام التعليم الفني، بالإنابة عن الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، حركة تغييرات موسعة بالتعليم الفني بالمديرية.

تغيير 13 مديرا لمدارس التعليم الفني ببورسعيد

وشملت الحركة الجديدة تغيير 13 مديرا لمدارس التعليم الفني بالمحافظة، حيث تولت جيهان صالح عباس، منصب مدير مدرسة الدكتور أحمد زويل للبنات للتعليم والتدريب المزدوج، وتولى وسام أحمد حمودة، منصب مدير مدرسة الشهيد نبيل العسيلي الصناعية للبنين.

حركة تغييرات مديري المدارس في بورسعيد

كما تولى سلامة حسن سالم، منصب مدير مدرسة الشهيد طيار رفعت البرعي الصناعية للبنين، وتولى ناصر الدمرداش مرسي منصب مدير مدرسة الزهور الصناعية للبنات وتولى عادل مستجير عبده منصب مدير مدرسة بورسعيد الزخرفية للبنين.

وتضمنت الحركة تولى عادل العزبي مدير مدرسة الرضوان الصناعية المشتركة وناصر عبد العال مديرا لمدرسة الدكتور فاروق الباز للتعليم والتدريب المزدوج وعبد العزيز عامر مديرا لمدرسة بورسعيد الصناعية الميكانيكية للبنين ومحمود رضوان مديرا للمدرسة الصناعية التكنولوجية المتقدمة.