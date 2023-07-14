ترقية وصرف حافز لـ 3714 موظفا بالديوان العام والوحدات المحلية بأسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرار بترقية وصرف حافز لعدد 3714 موظفاً من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى بمختلف المجموعات النوعية، مع منحهم علاوة الترقية المقررة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة وتنفيذاً للقانون وللكتب الدورية الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال لقائه أبوغدير عبد الرحمن، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان العام للمحافظة ومحمد عبد الجليل رئيس قسم التسويات بالموارد البشرية.

المستوى الوظيفي الأعلى

وأشار المحافظ إلى أن القرار نص في مادته الأولى على ترقية 1963 موظفاً من المستوى الوظيفي الأدنى إلى المستوى الوظيفي الأعلى بمختلف المجموعات النوعية مع منحهم علاوة الترقية المقررة بنسبة 5 % من الأجر الوظيفي في 30 /6/ 2022 وفقا للمسمى الوظيفي لهم.

كما تضمن القرار في مادته الثانية صرف الحافز لعدد 1751 موظفاً من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى الذين مر عليهم 3 سنوات في المستوى الوظيفي وذلك وفقاً للقانون.

تهنئة العاملين

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للعاملين الذين شملهم القرار مطالبًا بضرورة بذل أقصى جهد والتفاني في العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة مشيرًا إلى سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين بالجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل مما يساهم في تحقيق التنمية في كافة قطاعات المحافظة.