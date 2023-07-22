ضبط سائق تسبب في وفاة مسن أثناء عبور الطريق بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سائق سيارة تسبب في وفاة مسن أثناء عبور الطريق بمنطقة مصر الجديدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها لمعرفة إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم يوجد قصد جنائي، كما انتدبت النيابة العامة لجنة فنية لفحص السيارة.

إصابة المسن بكسور ونزيف خارجي

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من مستشفى منشية البكري بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، يفيد بوصول مسن مصاب بكسور في مناطق متفرقة بالجسم ونزيف خارجي بادعاء حادث سيارة، وأضاف الإخطار أنه توفي في أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يحمل جميع الأوراق الخاصة به.

سيارة تصدم الضحية أثناء عبور الطريق

وكشفت التحريات، عن أن المجني عليه أثناء عبور الطريق صدمته سيارة، وعقب تقنين الإجراءات جرى تحديد السيارة، وضبط قائدها والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.