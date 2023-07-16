صرف تعويضات إخلاء سكان شارع حسين كامل بألماظة لتطوير مدخل مصر الجديدة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار أعمال صرف التعويضات لسكان المرحلة الثانية في منطقة ألماظة بشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة، ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها باعتبارها المدخل الرئيسي لمصر الجديدة ومنطقة شرق القاهرة.

مراعاة البعد الاجتماعي لسكان المنطقة

وأضاف نائب المحافظ لـ«الوطن» أنه لن يضار مواطن واحد في المنطقة، وتم تحديد التعويضات بواسطة مقيم عقاري، ويتم صرف التعويضات للسكان قبل إخلاء الوحدات السكنية، مضيفا أنه يتم مراعاة البعد الاجتماعي، ونقل الأسر وإنهاء تحويلات أبناءهم إلى المدارس، وترتيب أوضاعهم قبل إخلاء الوحدات السكنية والتواصل المستمر مع الأهالي، وذلك بحضور نائب المحافظ واللواء حسام لبيب، رئيس حي مصر الجديدة، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

إزالة إشغالات موقف العاشر

من ناحية أخرى، أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة في منطقة السلام بمحيط موقف العاشر لمتابعة حالة النظافة وإزالة الإشغالات في حضور اللواء إيهاب زهني، رئيس حي السلام أول، وذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للأحياء.