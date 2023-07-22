هاشتاج مهرجان العلمين الجديدة وتامر حسني ضمن الأعلى تداولا على «تويتر»

تصدرت وسوم «هاشتاج» العلمين الجديدة ومهرجان العلمين الجديدة وتامر حسني قمة الأعلى تداولًا عبر موقع التدوينات القصير «تويتر» وذلك بعد انطلاق أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة بحفل الفنان تامر حسني.

تامر حسني يشكر الجمهور

وقدم الإعلامي شريف مدكور، حفل تامر حسني، المقام على هامش مهرجان العلمين الجديدة 2023، وحرص على شكر الجمهور الحاضر للحفل.

دخل الفنان تامر حسني حفله الأول ضمن فاعليات مهرجان العلمين مربوطًا بالحبال وطائرًا في الجو مرتديًا زيه في فيلم تاج في مفاجئة جديدة لجمهوره وجمهور المهرجان الذي تفاجأ بدخول «حسني» بشكل جديد.

وحرص تامر حسني على توجيه التحية لمهرجان العلمين والحضور مضيفًا «أنا بتشرف إني تم اختياري إني أعمل افتتاح مهرجان العلمين والمهرجان ده عاوزين نحافظ عليه كل سنة عشان يجمعنا ويجمع كل مطربينا في الوطن العربي».