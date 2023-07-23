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«إكسترا نيوز»: عروض جوية وبحرية مبهرة بمهرجان العلمين في ذكرى 23 يوليو

كتب:

منى صلاح
08:09 م | الأحد 23 يوليو 2023
مراسلة إكسترا نيوز لمهرجان العلمين

مراسلة إكسترا نيوز لمهرجان العلمين

قالت شاهندة عبد الرحيم، مراسلة «إكسترا نيوز» من الممشى السياحي بمدينة العلمين، إنَّ المدينة الجديدة جاذبة لأبناء مصر والعالم بمعالمها الجميلة، مؤكدة أنَّ الجميع بمدينة الجيل الرابع، فرحون ويحتفلون بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو.

عبد الرحيم: عروض مبهرة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

وأضافت «عبد الرحيم»، خلال تغطية لمهرجان العلمين الجديدة، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، تم تقديم العديد من العروض الجوية المشرفة للغاية، التي استمرت منذ الصباح في مدينة العلمين الجديدة ليستمتع بها الزوار، قائلة «القوات المسلحة المصرية قدمت عروض عديدة أبرزها النجوم الفضية بالطائرات التابعة للقوات المصرية وفريق الفرسان التابع للقوات الجوية الإماراتية».

عروض القوات الجوية مبهرة وألوان مبهجة للاحتفالية

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، بأن «جميع العروض مبهرة وجميلة بألوان مبهجة خاصةً العروض البحرية التابعة للقوات البحرية، التي كانت رائعة واستمتع الزوار بمشاهدتها لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وعديدون علقوا بقولهم «ختامها مسك»، في إشارة إلى جمال عروض ختام الاحتفالية بذكرى ثورة 23 يوليو».

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