حكاية شارع عبدالسلام عارف في وسط القاهرة.. نسب إلى رئيس عراقي سابق

تحظى القاهرة بوجود عدد كبير من الشوارع العريقة ذات التاريخ الكبير والتي لها مدلولا في تسميتها، ومنها شارع عبد السلام عارف المعروف بالبستان حيث يعد من أشهر شوارع وسط القاهرة، يمتد من قصر عابدين وحتى ميدان التحرير، ويحمل قصص وتاريخ أماكن وشخصيات.

وتجيب «الوطن»، عن تساؤل لماذا تغير اسم الشارع من شارع البستان إلى شارع عبد السلام عارف، ولماذا يردد المصريون الاسم القديم حتى الآن؟

أشار تقرير صادر عن محافظة القاهرة إلى أن الشارع يبدأ من سور قصر عابدين عند تلاقيه مع شارع عبدالعزيز ويستمر إلى أن يصل إلى منطقة باب اللوق ثم يمتد ليصل إلى ميدان التحرير.

من هو عبدالسلام عارف؟

يحمل الشارع اسم «عبد السلام عارف»، أحد رؤساء جمهورية العراق وأشهر قادة الثورة العراقية، لعب دورا كبيرا في السياسة العراقية والعربية أيضًا في ظروف دولية معقدة إبان الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي وشغل منصب رئيس جمهورية العراق من 8 فبراير 1963 إلى 14 إبريل 1966 حيث توفى إثر سقوط طائرته في ظروف غامضة، وعقب وفاته أطلق اسمه على هذا الشارع والذي كان يسمى في السابق باسم شارع البستان.

البستان.. الغائب الحاضر

سمى الشارع في السابق باسم البستان حيث كان يقع فيه قصر البستان الذى سكنه الأمير فؤاد قبل أن يصبح سلطان على مصر، وصار مقرا لجامعة الدول العربية قبل أن تنتقل إلى مبناها الحالي ثم تم هدم القصر وتحول إلى جراج متعدد الأدوار ومركزا تجاريا كبيرا.

أبرز معالم شارع عبدالسلام عارف

على مدخل شارع عبدالسلام عارف من ناحية عابدين نادي الدبلوماسيين كما يضم مكتبة كامل الكيلاني العريقة ومكاتب شركات السياحة المهيمنة ومقهى «زهرة البستان» ملتقى الأدباء والفنانين.