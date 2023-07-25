بشراكة ألمانية.. إطلاق النسخة الثانية من معرض «مصر للمياه والبنية التحتية»

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع «شركة إكسبوتك تك العالمية» لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي (إكسبوتك الدولي 2023) لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر وإدارة اقتصاديات المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2023 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس في القاهرة.

ممدوح رسلان: المؤتمر يستعرض التكنولوجيات منخفضة التكاليف لإمداد القرى بالصرف الصحي

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر والمعرض الدولي (إكسبوتك الدولى 2023) في إطار توجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ورفع كفاءة منظومة اداره المياه والمخلفات، وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة، تماشيا مع رؤية مصر 2030، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه، إلى أنه من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث العالمي الهام، شركات أوروبية ومحلية متخصصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية والبنية التحتية وتكنولوجيا معالجة المخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها، حيث سيتم مشاركه 40 شركة ألمانية تابعة للاتحادات الألمانية، بدعم من وزارة الاقتصاد الألمانية وحماية المناخ للشركات الألمانية العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي لتنفيذ مشروعات مع شركاء مصريين وتحفيزهم على الاستثمار في مصر وربط الصناعة بالاحتياجات المحلية، الأمر الذى يعكس مدى ثقة ورؤية المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن تنظيم هذا المعرض بمشاركة شركة إكسبوتك العالمية، بمثابة منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في تقنيات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي والحمأة والطاقة النظيفة وتحلية المياه، وعاملا جذابا لباقي الدول الأوروبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي في مصر، من خلال إنشاء منصات تتيح للشركات والمصانع الدولية الأوروبية التواصل مع نظرائهم في السوق المصرية لتوطين ما هو جديد ومبتكر من التكنولوجيات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتدوير المخلفات والطاقة النظيفة.

تنظيم حلقات نقاش متخصصة في كل المجالات بجناح المعرض

ولفت إلى أن أحد أهم ركائز المعرض والمؤتمر- الذي يحظى بمشاركة وحضور مكثف دولي ومحلي من الشركات العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي- عرض التكنولوجيات المبتكرة والحديثة وبحث آليات وسبل التعاون، وسيتم عقد وتنظيم حلقات نقاش متخصصة في كل المجالات بجناح المعرض، المخصص للشركة القابضة لربط قطاع المياه والصرف الصحي والتحلية، بما هو حديث ومبتكر على مستوى العالم في هذا القطاع الخدمي الهام، وسيناقش المؤتمر والمعرض الدولي على مدار ثلاث أيام كل ما يتعلق بتكنولوجيات المعالجة والأجهزة والمعدات والتحلية والتقنيات الذكية في إدارة المياه في دورته الثانية، بأهم ما يتعلق بتكنولوجيات المياه والمخلفات الصلبة والتحلية.

وأكد مستر اليكسا بلو، ممثل السفارة الألمانية في مصر، أهمية المؤتمر والمعرض في آليات روابط التعاون الاقتصادي بين المانيا ومصر، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وقال الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق، إن هناك ثلاث محاور رئيسية حاليا هامة جدا؛ يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وهي تحلية مياه البحر لتغذية المناطق الساحلية بتكنولوجيات حديثة بتكاليف منخفضة، والمشروع القومي لصرف صحي القرى لخدمة أهالي قرى مصر، وإدارة المحطات بأنظمة ذكية.

عبد الوهاب: المؤتمر يناقش على مدار ثلاثة أيام أهم ما يتعلق بتكنولوجيات المياه والنفايات والبنية التحتية

وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، أستاذ إدارة المياه والصرف الصحي بالمركز القومي للبحوث، استشاري البحث والتطوير، بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ورئيس اللجنة المصرية الألمانية المشتركة: «سيناقش المؤتمر والمعرض الدولي على مدار ثلاث أيام كل ما يتعلق بتكنولوجيات المعالجة والأجهزة والمعدات والتحلية والتقنيات الذكية في إداره المياه في دورته الثانية بأهم ما يتعلق بتكنولوجيات المياه والمخلفات الصلبة ( solid wastes) ) والبنية التحتية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التقنيات والأنظمة الحديثة المبتكرة في مجالات تحسين خدمة المياه وجودتها، والطريقة المثلى للحد من المخلفات الصلبة، ومناقشة تقنيات خدمات الصرف الصحي منخفضة التكلفة، صناعة تحلية المياه، استعادة الحمأة والطاقة، الذكاء الاصطناعي، النظام الذكي وإدارة النفايات الصلبة».

ومن جانبها، أضافت السيدة رادميلا لابوس، منسق اللجنة المصرية المشتركة، الممثل الرسمي للاتحاد الاقتصادي الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة: «تأتي المشاركة الألمانية الرسمية في هذا الحدث استجابة للاستراتيجية الوطنية المصرية الشاملة التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق جو جذاب للشركات الألمانية لزيادة حجم أعمالها ومعدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين ألمانيا ومصر والدول العربية، ويمثل هذا المعرض والمؤتمر الدولي السنوي، مثالية لبدء أول اتصال تجاري وتعزيز للشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضمان علاقة مستدامة بين المؤسسات والشركات المصرية والعربية وألمانيا في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني فيه من الركود منذ عام 2020».

وأعربت عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة اكسبوتك العالمية -المنظم الألماني للأجنحة الرسمية لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ بالمعارض الدولية بألمانيا وخارجها وعضو اتحاد صناعة المعارض الألمانية (ِAUMA) - لبناء علاقة مستدامة بين المؤسسات والشركات المصرية والألمانية.

وتستهدف الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، من خلال المعرض تحفيز القطاع الخاص الألماني للاستثمار في مصر والدول العربية، من خلال مشاركة أكثر من 40 شركة ألمانية داخل الجناح الألماني «صنع في ألمانيا» بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، إلى جانب العديد من الشركات الأوروبية المتخصصة في قطاعات المياه والنفايات، وخبراء الصناعة من مصر والدول العربية، وذلك في إطار شبكة الأعمال الإفريقية وكواحدة من أدوات تعزيز التجارة الخارجية، ومع حزمة جديدة من التدابير لتقديم الدعم المستهدف للشركات الألمانية التي تتوسع في السوق المصرية والعربية.

اتفاقية شراكة استراتيجية بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين

وخلال المؤتمر الصحفي، تم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «إكسبو تك العالمية»، كما وُقِعت اتفاقية شراكة إستراتيجية بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ومجموعة «إكسبو تك العالمية»، لتتعاون الجهات الثلاث في تنفيذ فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمؤتمر الدولي «للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية – الاقتصاد الأزرق»، ويتم دعم تلك الشراكات القوية بنشاط من قبل: اتحاد (BVMW) أكبر اتحاد فيدرالي ألماني اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، ويضم أكثر من 30 اتحادا ومليون شركة من المناطق الاقتصادية الألمانية في السوق الداخلية الأوروبية، وتكتل (VDMA) أكبر التكتلات التي تضم أكثر من 3400 مصنع متخصص في صناعة الآلات والهندسة الميكانيكية في ألمانيا وأوروبا ويمثل المصالح الاقتصادية والتقنية والعلمية المشتركة لهذه الصناعة الفريدة والمتنوعة، والشراكة الألمانية للمياه (GWP)، والجمعية الألمانية لتكنولوجيا الخنادق (GSTT)، واتحاد صناعة المعارض التجارية الألمانية (AUMA)، وشراكة (RETech) الألمانية – إعادة التدوير وإدارة النفايات صنع في ألمانيا.

ومن المقرر أن يشارك في المعرض والمؤتمر الدولي المزمع انعقاده في أكتوبر القادم عدد (2000) زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذو سمعة عالمية مرموقة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحليه المياه والحمأة وتدوير المخلفات من الدول الأجنبية والمنطقة العربية وذلك لمناقشة ما هو جديد من تكنولوجيات حديثة ونظم مبتكرة في مجالات معالجه مياه الشرب وتحليه المياه والأسلوب الأمثل لتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك ومناقشة التكنولوجيات منخفضة التكاليف لإمداد القرى بالصرف الصحي وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومعالجة الحمأة وتطبيقاتها والاستفادة منها من خلال سلسله من ورش العمل المخصصة في كافه المجالات ،ويشتمل المعرض على (10) أجنحة دولية وصالات عرض بمشاركة (100) عارض من الشركات والمصانع الأوروبية والألمانية بصفه خاصه والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا البنية التحتية ومعالجة المياه والصرف الصحي والصناعي وتحليه المياه وتكنولوجيا تدوير المخلفات.