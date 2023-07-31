«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن»: «جلسات بناء مصر تستمر»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بجلسات الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. جلسات بناء الوطن تستمر».

الجبهة المعارضة تشيد بالمشاركة

وقال الكاتب الصحفي محمد الجالي، إن الجبهة المعارضة بالحوار الوطني تشيد بالمشاركة، لكن وسائل الإعلام المعادية لمصر هي من تحاول الصيد في الماء العكر وتشويه الصورة العامة للدولة، متابعا: «الحوار الوطني تجربة ستُحسب للنظام الحالي وسنفاجئ باستجابة سريعة عندما يتم طرح التوصيات على رئيس الجمهورية».

السيسي يستمع لكل الأصوات الجادة والبناءة

وأضاف «الجالي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم رامي الحلواني، على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستمع لكل الأصوات الجادة والبناءة، مشيرا إلى أننا شركاء في هذا الوطن ونختلف لصالحه ولا نختلف عليه، للمصلحة العامة، متابعا: «نبغي من الحوار الوطني صلاح الحال وسير الأمور على ما يرام، فضلا عن سماع أصوات المواطنين».